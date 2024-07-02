«Сочи» может отпустить защитника сборной Словении в топ-клуб РПЛ

Будущее защитника «Сочи» Вани Дркушича решится в ближайшие 2-3 недели. По данным «РБ Спорт», на прошлой неделе агент игрока Младен Ратковица приезжал в Сочи и говорил с руководством клуба о будущем футболиста.
Южане готовы отпустить игрока. «Сочи» получает предложения, но решение еще не принято. Возможен переход и в российский топ-клуб.
- По итогам минувшего сезона «Сочи» занял 16-место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
- Дркушич провел полностью все матчи сборной Словении на Евро-2024, которая впервые выступила в плей-офф чемпионатов Европы.
Источник: «РБ Спорт»