Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила москвичам вернуть в команду полузащитника иранского «Персеполиса» Остона Урунова.

«Спартак» ищет левого вингера? Пусть позвонят Газизову, они же ему простили все долги, и дадут второй шанс Урунову (смеeтся). Титул у Остона есть, возраст молодой, к лиге адаптирован, ЦУМ и окрестности знает. Только надо действовать быстро, пока «Зенит» не перехватил», – сказала Салихова.

23-летний Урунов выступал в чемпионате России с 2020 по 2022 год за «Спартак», «Уфу» и «Урал».

В составе московского клуба он провeл 9 матчей, отметившись 1 голом.

Ещe до дебюта за красно-белых узбекский футболист выложил в социальные сети фотографию с пакетами Gucci и Louis Vuitton из ЦУМа.

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