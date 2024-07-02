Личка прокомментировал уход Смолова в «Краснодар»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уходе нападающего Фeдора Смолова в «Краснодар».

«Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от «Динамо», но он выбирал и ушeл в «Краснодар». Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь.

Я раньше говорил, что если Федя будет здоров, то может продолжать играть на хорошем уровне. Могу пожелать ему только здоровья», – сказал Личка.

34-летний Смолов ушел из «Динамо» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне он провел за бело-голубых 34 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.

Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год.

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