Сесар Навас охарактеризовал новичка «Спартака» Виллиана

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас оценил трансфер в «Спартак» форварда Виллиана Жозе.

«Виллиан Жозе – нападающий с большим опытом. Ему не понадобится много времени на адаптацию, как молодым иностранцам, приезжающим в чемпионат России. Он привык играть в командах, находящихся под серьeзным давлением, поэтому его не испугать повышенной ответственностью в «Спартаке», – сказал Навас.

32-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса».

Клуб РПЛ заплатил за него 1,4 миллиона евро, зарплата – 1,7 миллиона евро в год + бонусы.

Контракт с форвардом рассчитан на 2 сезона.

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