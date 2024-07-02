Глушаков высказался об уходе Промеса из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков оценил решение клуба прекратить сотрудничество с Квинси Промесом.

«Как я понял, «Спартак» не попрощался с Квинси. Наверное, будет какая‑то стадия переговоров, если Квинси вернeтся в Россию. Думаю, в России он не будет даже рассматривать другой клуб, кроме «Спартака», – сказал Глушаков.

Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.

Он провел 235 матчей и забил 114 голов.

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