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  • Павлюченко высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Павлюченко высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

2 июля 2024, 08:53
6

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался о вероятном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Мне кажется, что Соболев и «Зенит» – это какая-то утка, мне мало в это верится. Я не вижу Соболева в этом клубе, он больше подходит «Спартаку», чем «Зениту». Мне бы хотелось, чтобы Александр остался в составе «красно-белых». Он все-таки качественный футболист, много забивает. В любом случае, где бы Соболев не оказался, я ему пожелаю удачи.

У меня не будет обиды к нему, если Александр перейдет в «Зенит». Это его работа, сегодня ты в «Спартаке», а завтра в «Зените». Он же нигде не говорил, что никогда не окажется в Санкт-Петербурге, как это любили делать раньше. Это его жизнь, и он сам решит, где ему хочется играть, Соболев уже взрослый мужик», – сказал Павлюченко.

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Павлюченко Роман Соболев Александр
Комментарии (6)
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алдан2014
1719901404
Мне кажется Рома примереяет на себя это всё. Пав бы точно не ушёл,в его время ромбик много значил. Соболев другой,просто другой. И всё возможно. Хотя из за раздутости этой истории трансфер вряд-ли состоится. Но ждёт Сашу глубокий запас и фу от болельщиков.
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alefreddy
1719904965
пусть уходит и поскорее а то одни разговоры
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alp
1719905518
ну нафига Зениту это надо? пусь лежит там где падало...
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andr45
1719914521
Два м...дака (Соболев и Джикия) пара))) История с этими идиётами мне чертовски напоминает история с Михаилом Ефремовы, в которой его адвокат делал всё возможное и невозможное, что артисту дали по полной, заставляя Ефремова вести себя демонстративно по-хамски и нагло ) И адвокат этого добился))) Так же и агенты этих дебилов сделали максимум, чтобы все тренеры шарахались от них)
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