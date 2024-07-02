Павлюченко высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался о вероятном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Мне кажется, что Соболев и «Зенит» – это какая-то утка, мне мало в это верится. Я не вижу Соболева в этом клубе, он больше подходит «Спартаку», чем «Зениту». Мне бы хотелось, чтобы Александр остался в составе «красно-белых». Он все-таки качественный футболист, много забивает. В любом случае, где бы Соболев не оказался, я ему пожелаю удачи.

У меня не будет обиды к нему, если Александр перейдет в «Зенит». Это его работа, сегодня ты в «Спартаке», а завтра в «Зените». Он же нигде не говорил, что никогда не окажется в Санкт-Петербурге, как это любили делать раньше. Это его жизнь, и он сам решит, где ему хочется играть, Соболев уже взрослый мужик», – сказал Павлюченко.