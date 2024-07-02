Главный тренер Словении прокомментировал поражение от Португалии

Наставник сборной Словении Матьяж Кек поделился соображениями по поводу поединка против Португалии (0:0, 0-3 пен.) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Когда вы проигрываете, вы не празднуете. У нас есть горечь, но с другой стороны, есть и сладость. Я надеюсь, что этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола. Я хочу поздравить Португалию, нужно уметь побеждать в серии пенальти. Что касается нас, мне грустно, что нам придeтся вернуться, я бы хотел остаться на этом турнире. Мне жаль болельщиков, у которых такая энергия. К сожалению, мы не смогли победить, но Португалия заслужила выйти в следующий раунд», – заявил Кек.
- Словения завершила свое выступление на континентальном первенстве в Германии.
- В своей группе словенцы заработали 3 очка и финишировали на 3-й строчке. Это позволило им выйти в плей-офф турнира. Там их соперником стала Португалия.
- Словенцы грамотно сдерживали португальцев и за 90 минут не дали сопернику поразить свои ворота. В овертайме сборная Португалии имела шанс выйти вперед. Но их звездный форвард Криштиану Роналду не сумел переиграть Яна Облака с 11-метровой отметки. Примечательно, что Словения также имела шанс забить, но форвард Беньямин Шешко не реализовал выход один на один.
- В серии пенальти Словения выступила неудачно. Команда не забили ни одного пенальти и проиграла. Героем поединка стал португальский голкипер Диогу Кошта.
Источник: Официальный сайт УЕФА