Гилерме раскрыл подробности ухода из «Локомотива»: «Было очень обидно и неожиданно»

Экс-вратарь «Локомотива» Гилерме высказался о том, что ему пришлось покинуть московский клуб.

«Меня сильно удивило, что [руководители] клуба за неделю до окончания сезона позвали меня и сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Это было очень обидно и неожиданно.

Я не искал другие клубы. Я до конца ждал, что они мне что‑то предложат. Проблема не в том, что контракт не продлен, просто говорите открыто. Я считаю, что мне должны были сказать заранее», – заявил 38-летний футболист.