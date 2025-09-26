Тренер сборной России сказал, будут ли звать в национальную команду натурализованных игроков

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о привлечении иностранцев в национальную команду.

– Какое у вас отношение к натурализации легионеров? У нас есть примеры Гилерме, Фернандеса, Ари, которые выступали за сборную России, но есть и Клаудиньо, Дуглас Сантос, Малком.

– Если это будут такие легионеры, как Маринато Гилерме, то двумя руками за. На тот момент, когда мы пришли в сборную, Игорь Акинфеев закончил выступление за национальную команду, и на ближайшие три матча встал вопрос, кто сможет его заменить.

В тот момент Маринато все три матча отыграл очень надежно. В этих матчах мы не пропустили ни одного мяча, набрали семь очков, и тогда это помогло нам в дальнейшем бороться за путевку на чемпионат мира. И это, наверное, был самый сложный период для нас как для тренеров.