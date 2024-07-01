Стало известно, сколько «Спартак» сэкономил на зарплате Промеса

«Спартак» не платил Квинси Промесу после его ареста в Дубае.

Клубу удалось сэкономить на зарплате голландского вингера около 1,7 миллиона евро.

Москвичи воспользовались пунктом в контракте, согласно которому футболист не получает деньги, если находится вне команды, а также оторван от тренировочного процесса и участия в матчах.