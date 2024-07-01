Стало известно, сколько «Спартак» сэкономил на зарплате Промеса

«Спартак» не платил Квинси Промесу после его ареста в Дубае.
Клубу удалось сэкономить на зарплате голландского вингера около 1,7 миллиона евро.
Москвичи воспользовались пунктом в контракте, согласно которому футболист не получает деньги, если находится вне команды, а также оторван от тренировочного процесса и участия в матчах.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Матч ТВ»