37-летний Шунин покинул «Динамо», где провел всю карьеру

«Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Шунина.
37-летний футболист покинул столичный клуб в связи с истечением срока контракта.
«Антон провeл в «Динамо» всю свою футбольную жизнь, стал первым среди вратарей по количеству игр за бело-голубых и вошeл в клуб Льва Ивановича Яшина.
Воспитанник нашей Академии с основной командой трижды становился бронзовым призeром лиги, дважды доходил до финала Кубка и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Спасибо за всe, эпоха», – говорится в публикации динамовцев.
- Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007 года.
- С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
- В активе голкипера 15 игр за сборную России.
Источник: телеграм-канал «Динамо»