37-летний Шунин покинул «Динамо», где провел всю карьеру

«Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Шунина.

37-летний футболист покинул столичный клуб в связи с истечением срока контракта.

«Антон провeл в «Динамо» всю свою футбольную жизнь, стал первым среди вратарей по количеству игр за бело-голубых и вошeл в клуб Льва Ивановича Яшина.

Воспитанник нашей Академии с основной командой трижды становился бронзовым призeром лиги, дважды доходил до финала Кубка и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Спасибо за всe, эпоха», – говорится в публикации динамовцев.