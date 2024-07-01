Названа причина отказа Джикии от перехода в «Динамо»

«Динамо» не смогло договориться о переходе 30-летнего экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии. По данным Metaratings.ru, сам защитник отказался обсуждать какие-либо условия, так как бело-голубые являются принципиальными соперниками «Спартака». Джикия не хотел бы после долгой и успешной карьеры в составе красно-белых переходить в «Динамо».

В прошлом сезоне 30-летний Джикия провел 12 матчей за «Спартак».

Он выступал за красно-белых с января 2017 года после перехода из «Амкара». На счету защитника пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за столичный клуб.