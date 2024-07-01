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Названа причина отказа Джикии от перехода в «Динамо»

1 июля 2024, 12:35
17

«Динамо» не смогло договориться о переходе 30-летнего экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии. По данным Metaratings.ru, сам защитник отказался обсуждать какие-либо условия, так как бело-голубые являются принципиальными соперниками «Спартака». Джикия не хотел бы после долгой и успешной карьеры в составе красно-белых переходить в «Динамо».

  • В прошлом сезоне 30-летний Джикия провел 12 матчей за «Спартак».
  • Он выступал за красно-белых с января 2017 года после перехода из «Амкара». На счету защитника пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за столичный клуб.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Джикия Георгий
Комментарии (17)
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Spartak_forv@
1719829713
Агентские игры,не факт,что вообще был интерес
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neim
1719829905
"Джикия не хотел бы после долгой и успешной карьеры в составе красно-белых переходить в «Динамо» " Ох, ох, ох ! После того, как с Джикией не очень красиво обошлись в Спартаке, бежать надо было оттуда, причём сразу, а не ждать целый год. Теперь только в Химки, надеюсь они не принципиальные соперники ?
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ilichkadr
1719830003
Если Гриня патриот, то Соболь однозначно предатель...........
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САДЫЧОК
1719831037
Кто поверит в эту дичь?! Джикия бесплатно даже Химкам не нужен!
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JIEGEHDA
1719835139
А зачем он в Динамо? Ну серьезно. Где где в Динамо в защите таких как он валом . Тупому понятно что они даже не интересовались им . А даже если было то чистить банку чтоб баночникам было удобнее сидеть.
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Bozigit
1719836566
Чушь
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алдан2014
1719836729
Хватит уже прогонять. Не пошел он,не звали скорее. Агент Джика уже не знает как вывернуться,ведь все уже ржут над ним,и над Жорой заодно. Вот что значит витать в облаках ,самооценка завышена донельзя.
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alefreddy
1719839299
агент напишет что Динамо это мвд в этом причина.Маразм да только
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Kollljan
1719840237
На площадь трех вокзалов шаурмой торговать.
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DVOK68
1719843575
Веская причина.
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