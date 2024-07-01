Бубнов поставил оценку игре сборной Англии

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Англия – Словакия (2:1).

«Игра в исполнении Англии в матче 1/8 финала не изменила мнение о дружине Гарета Саутгейта. Футболисты могут выступать значительно сильнее. В отличие от сборной Италии, у команды с Туманного Альбиона есть ресурс для прогресса. Неслучайно Англия – самая дорогая команда.

Но главный тренер упорно не использует возможности коллектива на полную. Возникает такое ощущение, что Гарет просто не знает, как правильно использовать футболистов. Можно поспорить, что прекрасно обученные игроки английской сборной могут и без Саутгейта играть не хуже.

К словакам практически нет претензий по этому матчу. Команда Франческо Кальцоны сыграла на своем уровне. В матче с Бельгией этой сборной повезло, но любой фарт рано или поздно заканчивается. Произошло это в игре с Англией. При счете 1:0 Словакия могла забивать еще и выходить в четвертьфинал, но вместо этого она вылетела, пропустив два обидных гола.

Главная причина поражения Словакии – это слабая игра во втором тайме. Дружина Кальцоны страдала этим весь турнир. Нельзя сказать, что англичане сильно прибавили в качестве, они просто пошли вперед большими силами, однако команда Саутгейта всe равно забила не с игры. Первый мяч влетел после вброса с аута, а второй – после подачи углового.

Словаки сами виноваты в вылете. Они играли слишком аккуратно, практически не используя прессинг. Они стали давить только в конце дополнительного времени, когда уже уступали в счете. Что мешало это делать раньше, непонятно, ведь у тренерского штаба были в распоряжении свежие игроки, которые могли помочь команде прибавить в прессинге.

Далее Англию с такой игрой на турнире ждут тяжелые испытания. Сборная и до старта плей-офф не была в числе главных соискателей на титул, а теперь тем более. Пока команда Саутгейта играет только на троечку», – написал Бубнов.