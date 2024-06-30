Силкин назвал российский клуб, за который хотят играть все футболисты

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин уверен, что за «Зенит» сейчас хотят выступать все футболисты.

«Зенит» не зря считается топ-клубом РПЛ, все игроки хотят играть там. Неудивительно, что футболист выбирает «Зенит»: там титулы, хорошие условия, контракт. Посмотрим, к чему приведет такая массовая закупка. Но уже сейчас ясно, что другим клубам будет тяжело бороться с «Зенитом» в новом сезоне», – сказал Силкин.

В «Зенит» этим летом перешли 4 футболиста: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Юрий Горшков и Максим Глушенков.