Кубок Америки. Аргентина без Месси обыграла Перу и одержала третью победу подряд на групповом этапе

Сборная Аргентины одолела Перу в 3 туре группового этапа Кубка Америки-2024.

Исход поединка решили два точных удара аргентинского центрфорварда Лаутаро Мартинеса. Отметим, что в первом голе ассистировал ему Анхель Ди Мария. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси провел всю игру на скамейке запасных.

Примечательно, что экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес также отметился в игре. Он не забил пенальти.

Аргентина набрала 9 очков из 9 возможных и уверенно заняла 1-е место в своем квартете. Перуанская команда же с 1 турнирным баллом замкнула группу.

Кубок Америки. Групповой этап. 3-й тур

Аргентина – Перу 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 47; 2:0 – Мартинес, 87

Незабитый пенальти: Паредес, 72

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