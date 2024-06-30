Фабрегас ответил, сможет ли Испания выиграть Евро-2024

Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас комплиментарно отозвался об игре сборной Испании на Евро-2024.
«Они кажутся очень сплоченными, все гребут в одном направлении, есть сочетание молодости и опыта, они очень стабильны и играют в хороший футбол. Мне нравится, потому что они делают все очень хорошо. Сейчас начинается самое интересное, но я уверен, что у нас есть шансы на победу», – заявил Фабрегас.
- Сборная Испании показывает наилучшие результаты на континентальном первенстве в Германии. Испанцы выиграли все три поединка в своем квартете. Также испанская сборная пока не пропустила ни одного гола на турнире.
- В первом раунде плей-офф дружине Луиса де ла Фуэнте предстоит сразиться с Грузией Хвичи Кварацхелии.
- 37-летний центральный хавбек Сеск Фабрегас, повесивший бутсы на гвоздь в 2023 году, имеет в своем активе 15 голов в 115 играх в майке испанской сборной. Он дважды выигрывал Евро (2008, 2012), а также поднимал над головой титул чемпиона мира (2010).
Источник: AS