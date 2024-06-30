Фабрегас ответил, сможет ли Испания выиграть Евро-2024

Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас комплиментарно отозвался об игре сборной Испании на Евро-2024.

«Они кажутся очень сплоченными, все гребут в одном направлении, есть сочетание молодости и опыта, они очень стабильны и играют в хороший футбол. Мне нравится, потому что они делают все очень хорошо. Сейчас начинается самое интересное, но я уверен, что у нас есть шансы на победу», – заявил Фабрегас.