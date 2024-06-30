Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что считает Испанию самой сильной сборной на Евро-2024.

«На мой взгляд, Испания – самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает и фантастический результат, и очень классную игру. Конечно, сборную Грузии ждeт сложный матч, но грузины уже показали высокий уровень игры и продемонстрировали тактическую зрелость», – поделился мнением Газзаев.