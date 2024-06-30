Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что считает Испанию самой сильной сборной на Евро-2024.
«На мой взгляд, Испания – самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает и фантастический результат, и очень классную игру. Конечно, сборную Грузии ждeт сложный матч, но грузины уже показали высокий уровень игры и продемонстрировали тактическую зрелость», – поделился мнением Газзаев.
- Испания уверенно сыграла в своем квартете на континентальном первенстве в Германии. Коллектив Луиса де ла Фуэнте набрал 9 очков из 9 возможных.
- При этом соперники пока не могут поразить ворота Испании. В первом туре испанцы разгромно переиграли Хорватию (3:0), во втором поединке Испания оказалась сильнее Италии (1:0). В заключительном туре испанская дружина обыграла Албанию (1:0).
- В 1/8 финала испанцы сразятся с Грузией. А в четвертьфинале их уже ждет Германия, обыгравшая Данию (2:0).
Источник: Metaratings.ru