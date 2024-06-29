Хоккеист Каменев возмутился зарплатами футболистов: «Возникают вопросы, учитывая количество трофеев»

Владислав Каменев, хоккеист ЦСКА, сравнил зарплаты в хоккее и футболе.

– Согласен с тем, что учителя, пожарные и полицейские в нашей стране должны получать гораздо больше, но мы тоже жертвуем своим здоровьем.

– Тем более футболисты получают больше.

– Да.

Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев выиграли мы.

Все-таки для хоккеистов футбол – это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился.