Хоккеист Каменев возмутился зарплатами футболистов: «Возникают вопросы, учитывая количество трофеев»

Владислав Каменев, хоккеист ЦСКА, сравнил зарплаты в хоккее и футболе.
– Согласен с тем, что учителя, пожарные и полицейские в нашей стране должны получать гораздо больше, но мы тоже жертвуем своим здоровьем.
– Тем более футболисты получают больше.
– Да.
Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев выиграли мы.
Все-таки для хоккеистов футбол – это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился.
- В 2017-2020 годах Каменев был в НХЛ.
- С 2021 года Владислав в ЦСКА.
- Каменев брал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
Источник: Metaratings