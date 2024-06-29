Сотрудницу ЦСКА обманули на 600 тысяч рублей

Бухгалтер ЦСКА Елена Лосева стала жертвой мошенников.

«Первый звонок на телефон 47-летней Елены Лосевой поступил днeм 8 июня. Неизвестные представились сотрудниками ОМС и сказали, что Лосевой нужно поменять страховой полис. Для этого нужно было назвать четырeхзначный код, который пришeл ей на телефон. Лосевой действительно пришло несколько кодов, она назвала их, а затем услышала в трубке нецензурную брань. Тут бухгалтер поняла, что разговаривает с мошенниками.

Спустя некоторое время на вотсап потерпевшей пришло сообщение о взломе аккаунта. Чтобы вернуть доступ, Лосевой советовали перезвонить на номер, якобы принадлежащий «Госуслугам». На звонок женщины ответила девушка. Она выслушала рассказ Елены и перевела еe звонок на «специалиста «Сбербанка» Николая Соболева.

В итоге этот самый Соболев сообщил сотруднице ЦСКА, что еe деньги находятся под угрозой. Якобы с еe счетов в ПСБ-банке пытаются перевести 950 тысяч рублей какому-то украинцу. Счета могли заблокировать, но был выход – перевести деньги на имя неизвестного ей мужчины через систему быстрых платежей.

Когда Елена перевела необходимую сумму [600 тысяч рублей], Соболев сообщил, что его рабочее время закончилось и он свяжется с потерпевшей уже завтра. Разумеется, никакого звонка за этим не последовало, а Лосева в конце концов пошла в полицию», – сообщил источник.