Семин высказался о новом контракте Карпина со сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом контракте Валерия Карпина со сборной России.

РФС в пятницу объявил, что Карпин подписал новое соглашение до 2028 года.

«Давно ходила информация о том, что РФС продлит контракт с Карпиным. Он давно работает с командой, хорошо знает своих игроков, умеет найти к ним подход. Сборная при нeм прогрессирует, так что это абсолютно логичный шаг», – сказал Семин.