Лещук обиделся на аккаунт Кубка России, который высмеял его

Вратарю «Динамо» Игорю Лещуку не понравился пост аккаунта Фонбет Кубка России про свое фото с Пизанской башней.
- «Главное, чтобы Лещук не выронил ее из рук», – подписала кадр пресс-служба турнира.
«Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение.
Не сломаться после всего говна мне удалось и это не будет помехой, но уважение к вам пропало», – написал Лещук.
- 28-летний Лещук стоит 600 тысяч евро.
- Он всю карьеру проводит в «Динамо».
Источник: телеграм-канал Игоря Лещука