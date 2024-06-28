Лещук обиделся на аккаунт Кубка России, который высмеял его

Вратарю «Динамо» Игорю Лещуку не понравился пост аккаунта Фонбет Кубка России про свое фото с Пизанской башней.

«Главное, чтобы Лещук не выронил ее из рук», – подписала кадр пресс-служба турнира.

«Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение.

Не сломаться после всего говна мне удалось и это не будет помехой, но уважение к вам пропало», – написал Лещук.