Ямаль получил обязательное среднее образование – он завершил обучение, параллельно играя на чемпионате Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль закончил четвертый класс системы ESO (последний для обязательного среднего образования в Испании).

16-летний футболист получил удовлетворительные оценки. Узнав об этом, он в первую очередь позвонил маме.

Ямаль завершал процесс обучения дистанционно, параллельно играя на Евро-2024 в Германии.

Теперь игрок «Барсы» может продолжить учебу, поступив на бакалавриат средней школы. Этот курс длится два года и не является обязательным.