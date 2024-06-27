Ямаль получил обязательное среднее образование – он завершил обучение, параллельно играя на чемпионате Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль закончил четвертый класс системы ESO (последний для обязательного среднего образования в Испании).
16-летний футболист получил удовлетворительные оценки. Узнав об этом, он в первую очередь позвонил маме.
Ямаль завершал процесс обучения дистанционно, параллельно играя на Евро-2024 в Германии.
Теперь игрок «Барсы» может продолжить учебу, поступив на бакалавриат средней школы. Этот курс длится два года и не является обязательным.
- У Ямаля 1 ассист в 3 матчах группового этапа чемпионата Европы.
- Испания в 1/8 финала сыграет с Грузией (30 июня, 22:00 мск).
Источник: Cope