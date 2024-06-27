Мостовой рассказал о ходе учебы на тренера

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем обучении на тренера, не исключив раннего завершения тренерской карьеры.

«Я пока прохожу обучение в академии, все продолжается. До октября-ноября отучусь, а дальше посмотрим. Могу закончить тренерскую карьеру, даже ее не начав, ха-ха!

Многие клубы предлагали стажировку, и что-то вроде общения тоже было. Один из вариантов был очень даже возможен, но что о нем говорить, если тот тренер уже не работает в клубе? Поэтому, да, возможно, что закончу, такое бывает. В жизни многое случается.

Почему решил заканчивать? Все это связано с тем, что я живу последние пятнадцать лет в России – и не было ни одного предложения. Ну и еще многим не хочется, чтобы одни из самых лучших футболистов нашей страны тренировали.

Я разносторонний человек в спорте – во всех видах хорошо разбираюсь, в любом никого не подведу! Надо жить, а не видеть себя в какой-то работе. Многие видят себя где угодно, а потом оказываются на всех местах. Поэтому таким вопросом я не задаюсь», – сказал Мостовой.