Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию в рамках 3 тура чемпионата Европы, итоговый счет 2:0.

1-й тайм

Сразу же на 2-й минуте матча Антониу Силва в середине поля отдал неточный поперечный пас, а затем Микаутадзе вовремя покатил на Хвичу, который под углом вывалился один на один с вратарем и грамотно пробил под опорную ногу в дальний угол. Счет 1:0.

Смотреть гол Кварацхелии.

Португальцы пропусти гол сразу бросились отыгрываться, но забить не получалось, хотя имели очень много подходов к воротам.

На 16-й минуте Мамардашвили надежен! Роналду со штрафного с 32 метров нанес мощный удар практически по центру, а Мамардашвили перевел мяч через перекладину.

На 20-й минуте Жоау Феликс с правого фланга со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Антониу Силва опередил Роналду и с острого угла головой не сумел переправить мяч в ворота.

На 27-й минуте разыграли угловой португальцы, а затем с левого фланга полетела подача к вратарской, где игравший на выходе Мамардашвили толком не добрался до мяча, а набежавший на отскок Консейсау с 13 метров схода совсем рядом с ближней штангой.

На 29-й минуте Чакветадзе остановил атаку португальцев, но затем на выходе из своей штрафной площади потерял мяч, явно его передержав. В итоге Жоау Феликс с 17 метров мощно пальнул совсем рядом с ближней штангой.

На 31-й минуте Какабадзе на чужой половине поля у углового флажка зацепился за мяч, затем не без везения обыграл Нету, после чего Хвича с 14 метров с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.

На 33-й минуте была затяжная позиционная атака португальцев! В итоге прошел тонкий пас в штрафную площадь на Роналду, который бил практически с угла вратарской, но Гвелесиани каким-то чудом успел подставить ногу. На 41-й минуте Палинья с 20 метров в касание бил на исполнение, но мяч пролетел в паре метров от правой штанги. Да и Мамардашвили все контролировал.

На 45-й минуте Жоау Феликс на скорости сместился с правого фланга ближе к центру и затем с 18 метров нанес хлесткий удар низом, но Мамардашвили в прыжке уверенно выловил мяч. На этом первый там был закончен, Грузия сенсационно ведет 1:0.

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2-й тайм

Сразу в начале первого тайма Рубен Невеш с левого фланга навесил с углового, а затем после серии рикошетов мяч отскочил у линии вратарской к Роналду, который пробил в касание, но мяч рикошетом от плеча Двали сверху опустился на сетку. Через минуту еще шанс у Португалии! Вторая подряд подача корнера от Рубена Невеша, а Данилу на ближней штанге замыкал, но мяч застрял в толчее!

На 50-й минуте за счет длинной передачи удалась грузинам быстрая атака. С правого фланга полетел прострел в штрафную площадь, где Микаутадзе махнул ногой мимо мяча, а затем Хвича с 10 метров нанес корявый удар!

На 57-й минуте матча Грузины заработали пенальти, арбитр после просмотра ВАР указал на точку за фол Антониу Силвы на Лочошвили. Контакт на самом деле был и Шерер посчитал, что его было достаточно для того, чтобы Лочошвили упал. Микаутадзе, исполняя пенальти, пробил впритирку с правой штангой. Диогу Кошта угадал, но до мяча не дотянулся! Счет 2:0.

Смотреть гол Микаутадзе.

На 67-й минуте Консейсау на линии штрафной площади подобрал отскок и вторым касанием с 16 метров нанес плотный удар над перекладиной. На 76-й минуте Жоау Невеш пытался навесить с правого фланга, но Хвича накрыл подачу, а затем грузины вылетели в контратаку! Чакветадзе справа ворвался в штрафную площадь, н с 14 метров пробил над перекладиной.

На 87-й минуте Давиташвили мог все заканчивать! Под углом он вывалился к воротам, но метров с 8 пробил в сетку с внешней стороны.

На 91-й минуте Мамардашвили тащит! Жоау Феликс от левого угла штрафной площади навесил на дальнюю штангу, а там Семеду в прыжке замыкал в касание с острого угла, но Мамардашвили каким-то чудом среагировал!

Очень уверенно игроки сборной Грузии довели матч до победы, супер сенсация на чемпионате Европы, 2:0 победа Грузии.

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