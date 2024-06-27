Болельщик прыгнул с трибун перед Роналду в перерыве матча Грузия – Португалия

После свистка на перерыв в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия – Португалия (2:0), один из болельщиков прыгнул с трибуны перед туннелем. Он едва не сбил с ног направлявшегося в подтрибунное помещение 39-летнего форварда португальцев Криштиану Роналду.

Стюард рукой оттолкнул находившегося в полете болельщика, футболист не пострадал. После инцидента Роналду замер в замешательстве и раздражении и развел руки в вопросительном жесте.