Бубнов проанализировал выступление Грузии в группе на Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о победе Грузии над Португалией (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

«Выступления в европейских чемпионатах добавили грузинам дисциплинированности. Вкупе с присущим им стремлением играть в бразильский футбол это дало результат на текущем чемпионате Европы. За четыре года сборная колоссально прибавила. Вилли Саньоль выстроил хорошую команду.

Грузинские футболисты в первую очередь ехали показать себя, навряд ли кто-то всерьeз ставил перед коллективом высокие цели. Наверняка после турнира многие члены этой команды заработают себе улучшение контрактов. На грузин будет сумасшедший спрос.

Португальцы же правильно сделали, что ротировали состав. Они ничем не рисковали. В плотном календаре турнира у игроков не так много времени для полноценного восстановления. Усталость же может приводить к травмам.

Непонятно только, зачем было выпускать на поле Роналду. Победа над Португалией навсегда войдeт в историю Грузии. После чемпионата никто не будет вспоминать, что у проигравших не было ряда игроков основного состава.

Георгий Мамардашвили – один из лучших, если не лучший голкипер на Евро-2024. Он никому не уступает ни по физическим данным, ни по уровню мастерства. Ему нужно было давать «лучшего игрока» после каждой игры. Сейчас вратарь может спокойно переходить в топовую команду. За всю историю грузинского футбола у них не было такого мощного голкипера.

Георгий Кочорашвили – просто красавчик! Полузащитник одарен физически и играет очень хорошо. Если надо, то и врезать способен. «Леванте» может получить за него солидный чек. В той же Испании на него будет огромный спрос.

Жорж Микаутадзе сейчас лучший бомбардир чемпионата Европы, а это о чeм-то говорит. Причeм форварду «Метца» доверяют бить пенальти – и это при нахождении на поле Кварацхелии. В матче с Португалией он просто крутил и вертел соперников как хотел», – написал Бубнов.