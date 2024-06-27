Форвард сборной Португалии рассказал об уроке, который извлек из матча с Грузией

Нападающий сборной Португалии Педру Нету подвел итоги матча с Грузией (0:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

«Самый важный урок заключается в том, что расслабляться нельзя ни в одном матче, тем более если сразу пропускаешь. Если и без того было трудно, то после этого стало лишь сложнее, ведь соперник стал еще более компактно действовать в обороне. Так что нам было очень тяжело. И все же моменты у нас были. Мы их не реализовали – удача была не на нашей стороне», – сказал Нету.