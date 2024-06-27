Семин высказался о победе сборной Грузии над Португалией

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал выход сборной Грузии в 1/8 финала Евро-2024 после победы в матче 3-го тура группового этапа с Португалией (2:0).
«Можно поздравить всю сборную Грузии с такой великолепной победой. Но здесь для этого было достаточно много оснований. Грузия хорошо подготовлена к чемпионату Европы, и это большая заслуга тренерского штаба, федерации футбола», – сказал Сeмин.
- Грузия сыграет в 1/8 финала с Испанией 30 июня.
- Грузинская сборная впервые выступает в финальной части чемпионата Европы.
Источник: «Чемпионат»