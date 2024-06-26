Реакция Романцева на смерть легендарного спартаковского врача Василькова: «Он спас Тиаго Силву»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об умершем экс-враче команды Юрии Василькове.

Ему было 76 лет. Юрий Сергеевич умер после продолжительной болезни.

Васильков работал в «Спартаке» с 1983-го по 1985-й, с 1989-го по 2002-й и с 2006-го по 2008-й год.

При Василькове «Спартак» 10 раз становился чемпионом.

«В памяти останется прежде всего его любовь к людям – она была для него главным и в профессии, и в жизни. Ведь без этого в работе футбольного врача не обойтись – она особенная. В команде он должен быть умельцем на все руки – и хирургом, и терапевтом, и психологом, и диагностом. Сергеич, или Василек, как любя называли его ребята, был именно таким. И я рад, что с ним посчастливилось работать.

Он не просто был моей правой рукой, без которого невозможно было обойтись, а еще надежным и верным товарищем, готовым всегда прийти на помощь. А еще Юрия Сергеевича называли в «Спартаке» семейным доктором. Каждый из нас знал, что может позвонить ему в любое время суток и получить совет, как успокоить расплакавшегося малыша или какие таблетки дать разбушевавшейся теще. В таких ситуациях он еще идеально справлялся и с обязанностями вот такой скорой телефонной помощи. А сколько было случаев, когда он брал на себя ответственность, принимая самые рискованные решения!

Вспоминаю, как в матче Кубка УЕФА с греческим АЕКом Димка Радченко получил тяжелейший перелом берцовой кости. Местные врачи настаивали на немедленной госпитализации, а парень умолял не оставлять его в чужой стране. Юра сделал все, чтобы он улетел из Афин с командой, уговорив экипаж поставить в салоне самолета капельницу. И весь полет ни на минуту не отходил от Димы.

Еще была история с бразильцем Тиаго Силвой, с которым в «Динамо» подписали контракт без медосмотра. Месяца полтора тот странно вел себя на тренировках – быстро уставал, тяжело дышал. И тогда Сергеич решил обследовать игрока в лучшей клинике Лиссабона, где у того с ужасом обнаружили открытую форму туберкулеза. Так был спасен будущий капитан «ПСЖ» и сборной Бразилии.

А вот дорогого нашего Георгия Александровича Ярцева, с семьей которого Сергеич был рядом до последних дней Жоры, спасти не удалось. Было слишком поздно – Юра уже сам боролся со своей болезнью.

Светлая память тебе, дорогой Юрий Сергеевич, любимый наш Василек», – сказал Романцев.

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