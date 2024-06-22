Умер экс-врач «Спартака», при котором команда 10 раз становилась чемпионом

«Спартак» сообщил о смерти легендарного врача команды Юрия Василькова.

Ему было 76 лет. Юрий Сергеевич умер после продолжительной болезни.

Васильков работал в «Спартаке» с 1983-го по 1985-й, с 1989-го по 2002-й и с 2006-го по 2008-й год.

«За это время красно-белые десять раз становились чемпионами страны, трижды выигрывали Кубок.

Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям…

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в заявлении клуба.