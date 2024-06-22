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    • Умер экс-врач «Спартака», при котором команда 10 раз становилась чемпионом

    Умер экс-врач «Спартака», при котором команда 10 раз становилась чемпионом

    «Спартак» сообщил о смерти легендарного врача команды Юрия Василькова.

    Ему было 76 лет. Юрий Сергеевич умер после продолжительной болезни.

    Васильков работал в «Спартаке» с 1983-го по 1985-й, с 1989-го по 2002-й и с 2006-го по 2008-й год.

    «За это время красно-белые десять раз становились чемпионами страны, трижды выигрывали Кубок.

    Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям…

    ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии (3)
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    Mirak92
    1719064067
    Мои искрение соболезнования близким .
    Ответить
    Цугундeр
    1719064984
    Легендарная личность.Помню . (
    Ответить
    ...короче
    1719065469
    ...Помню! Жаль!... Искренние соболезнования близким и родным!...
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