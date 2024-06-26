Бубнов раскритиковал Саутгейта и жестко высказался о сборной Сербии

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о заключительных матчах группы C на Евро-2024.

«Из двух матчей, которые шли параллельно, изначально предпочeл противостояние Дании и Сербии. В игре Англии и Словении команды устраивала ничья, к тому же там имелся явный фаворит. А в противостоянии датчан и сербов было больше интриги, да еще и с мотивацией у команд не должно было возникнуть проблем.

Первый тайм посмотрел и понял, что надо переключать. Игра неинтересная, в невысоком темпе, можно было заснуть. Сербы как были футбольными импотентами, так и остались. Ничего предпринять не могли: нужно душить датчан, но те просто не позволяли этого делать. Нельзя сказать, что Дания душила, но смотрелись предпочтительнее, нужного результата добились.

Переключаю на Англию со Словенией, но ощущение, что смотрю всe тот же матч сербов с датчанами. Словенцы объективно слабее, они сами понимали, что с позиции силы им играть не удастся. А у Саутгейта философия: главное – не пропустить. Впереди есть четыре игрока, они разберутся. В итоге одни боятся и играют от обороны, другие надеются, что четыре человека переиграют как минимум семерых, а то и десятерых. Вот и получилась такая ничья, невозможно было эту игру тоже смотреть.

Да, Саутгейт добивается результата, хотя тут же оговаривается, что такая игра не устраивает его. Не устраивает? Так предпринимай что-то! Есть креативные игроки в составе – ты их не ставишь. А часть таких игроков вообще на Евро-2024 не взял. Я говорил, что Англия – команда с футболистами высокого уровня, в клубах они в другой футбол играют. А здесь не могут так, потому что тренер – Саутгейт. Поставь туда Гвардиолу, будет сборная играть в совершенно другой футбол, приятно будет смотреть.

Над Саутгейтом уже просто смеются. Могут вообще вылететь в 1/8 финала, если попадут на тех же голландцев. Пресса из тренера клоуна сделает, да и федерация может уволить, хотя контракт недавно продлили. Команде поставили задачу в полуфинал выйти, но по игре она этой задаче не соответствует», – написал Бубнов.