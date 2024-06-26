Семин отреагировал на информацию о продлении Карпиным контракта с РФС

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о продлении РФС контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом сообщали «Спорт-Экспресс» и РБК.

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России – правильное. Есть одно направление, которому Валерий Георгиевич соответствует. На сегодняшний момент, мы явно видим, что сборная прогрессирует – это самое важное. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований.

4 года – нормальный срок, с запасом. Думаю, такое решение принималось с прицелом на наше возвращение на международную арену», – сказал Семин.