Феликс рассказал, есть ли у него конфликт с тренером Португалии Мартинесом

Португальский футболист Жоау Феликс поделился информацией по поводу конфликта с наставником национальной команды Роберто Мартинесом.
«Я читал эту новость о нашем конфликте, и это явная ложь – иначе меня бы сейчас не было здесь. Это очередное проявление неуважения ко мне, тренеру и всей сборной в целом. Иногда мой профессионализм подвергается сомнению, но некоторые вещи попросту выдумывают. Я уважаю решения тренера – он выбирает состав. Мы поговорили, и я сказал ему, что всегда буду рад помочь команде, когда понадоблюсь», – пояснил Феликс.
- Португалия уже обеспечила себе путевку в плей-офф Евро. Коллектив Роберто Мартинеса набрал 6 очков в двух играх, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0). Этот результат позволил команде гарантировать себе 1-ю строчку в квартете.
- Следующим соперником португальской сборной станет Грузия, которой необходима победа для дальнейшей борьбы за плей-офф.
- 24-летний Жоау Феликс, играющий на позиции нападающего, ни разу не появился на поле на турнире в Германии. Отметим, что всего в активе Феликса 8 голов в 39 встречах в майке сборной Португалии.
- В минувшем сезоне Жоау защищал цвета «Барселоны». В 44 играх футболист сумел отметиться 10 голами и оформить 6 ассистов.
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы