Феликс рассказал, есть ли у него конфликт с тренером Португалии Мартинесом

Португальский футболист Жоау Феликс поделился информацией по поводу конфликта с наставником национальной команды Роберто Мартинесом.

«Я читал эту новость о нашем конфликте, и это явная ложь – иначе меня бы сейчас не было здесь. Это очередное проявление неуважения ко мне, тренеру и всей сборной в целом. Иногда мой профессионализм подвергается сомнению, но некоторые вещи попросту выдумывают. Я уважаю решения тренера – он выбирает состав. Мы поговорили, и я сказал ему, что всегда буду рад помочь команде, когда понадоблюсь», – пояснил Феликс.