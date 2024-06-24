Глушаков отреагировал на возвращение Промеса в Россию

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возвращении Квинси Промеса в Россию.
- Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
- Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.
«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять физическую форму. Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», – сказал Глушаков.
- Промес сейчас находится в ОАЭ.
- Его осудили заочно на 6 лет в Нидерландах по делу об организации контрабанды наркотиков.
- Футболист также приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Источник: «Спорт-Экспресс»