Глушаков отреагировал на возвращение Промеса в Россию

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возвращении Квинси Промеса в Россию.

Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.

Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.

«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять физическую форму. Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», – сказал Глушаков.