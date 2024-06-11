Талалаева уволили из «Химок», экс-жена Сафонова пожаловалась в «ПСЖ», жеребьевка Кубка России и другие новости

«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Оренбурга»
Анчелотти заявил об отказе «Реала» от выступления на клубном ЧМ – клуб и тренер уже опровергли
Клуб РПЛ предложил 25 миллионов за форварда «Фламенго» Педро – возможно, это «Спартак»
Баринов готов перейти в испанский клуб с понижением зарплаты
Бывшая жена Сафонова пожаловалась на вратаря в «ПСЖ»
Чеферин признал, что юношеские сборные России не вернули в турниры УЕФА из-за давления правительств
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