Бывшая жена Сафонова пожаловалась на вратаря в «ПСЖ»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал об обращении в «ПСЖ» – будущий клуб вратаря «Краснодара».

«Изменений пока никаких нет, сегодня мы обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве в виду того, что действия, которые совершает служба приставов, неполные. Алименты и задолженности не погашены.

Какие дальнейшие действия? В настоящий момент мы обратились в «ПСЖ» с соответствующими заявлениями, также семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там.

Да, мы обратились прямо в клуб, но существо запросов не могу раскрыть. Пока не было ответа от «ПСЖ», только сегодня обратились, в главное управление службы приставов тоже обратились только сегодня – на личный прием к руководству.

Я думаю, что на следующей неделе у меня будет полная информация. Насколько мне известно, никто не отменял постановление на ограничения на выезд из России.

Чем поможет адвокат во Франции? Дело в том, что соглашения между Францией и Россией о принудительном исполнении решения судов этих стран друг у друга нет.

Есть комиссия по спору по детям, которая работает на территории Франции в том числе, я имею в виду согласительную комиссию, которая учреждена Россией и Францией. Мы в эту комиссию будем обращаться, так как Матвей Евгеньевич [Сафонов] до сих пор требует передать на воспитание не достигшую трех лет дочь ему.

Видимо, придется применять данные нормы международного частного права для разрешения данного конфликта. Также сам его переход в «ПСЖ» и работа на иностранную организацию никак не отменяет того факта, что во Франции также есть законы, обязывающие отца содержать своих детей», – заявил юрист.