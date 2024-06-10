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    Бывшая жена Сафонова пожаловалась на вратаря в «ПСЖ»

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал об обращении в «ПСЖ» – будущий клуб вратаря «Краснодара».

    «Изменений пока никаких нет, сегодня мы обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве в виду того, что действия, которые совершает служба приставов, неполные. Алименты и задолженности не погашены.

    Какие дальнейшие действия? В настоящий момент мы обратились в «ПСЖ» с соответствующими заявлениями, также семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там.

    Да, мы обратились прямо в клуб, но существо запросов не могу раскрыть. Пока не было ответа от «ПСЖ», только сегодня обратились, в главное управление службы приставов тоже обратились только сегодня – на личный прием к руководству.

    Я думаю, что на следующей неделе у меня будет полная информация. Насколько мне известно, никто не отменял постановление на ограничения на выезд из России.

    Чем поможет адвокат во Франции? Дело в том, что соглашения между Францией и Россией о принудительном исполнении решения судов этих стран друг у друга нет.

    Есть комиссия по спору по детям, которая работает на территории Франции в том числе, я имею в виду согласительную комиссию, которая учреждена Россией и Францией. Мы в эту комиссию будем обращаться, так как Матвей Евгеньевич [Сафонов] до сих пор требует передать на воспитание не достигшую трех лет дочь ему.

    Видимо, придется применять данные нормы международного частного права для разрешения данного конфликта. Также сам его переход в «ПСЖ» и работа на иностранную организацию никак не отменяет того факта, что во Франции также есть законы, обязывающие отца содержать своих детей», – заявил юрист.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.
    • Трансфер оказался под угрозой срыва из-за запрета футболисту выезжать из России. Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

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    Источник: ТАСС

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    10.06.2024 15:35
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    Комментарии (28)
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    val69
    1718024966
    Если вы не отзовëтесь, мы напишем.. в Спортлото.. (с)....
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    Бригадный
    1718025036
    Однако, шейхи ох...т. Какого ублюдка прикупить решили. Загадить дерьмом клуб, который еще так и не стал великим. Но уже с дерьмецом будет: в воротах ли, на лавке - уже непринципиально.
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    Невописынок
    1718025182
    Да уж, один гнилей другого, наркоторговец тоже кинул своего от звезды дом 2, ну это так пишут
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    Бригадный
    1718025224
    И ведь в чем проблема то? Работа у мужика есть. Бапки Сафоныч имеет. И бапки просто невье...ные. Итак мужик дегенерат полный в моральном плане, а его еще и гипербапки развратили. Получал бы сафоныч среднестатистическую зарплату, может и не сгнил бы на корню.
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    Semenycch
    1718025903
    Этой финансовой институтке нужно пожаловаться президенту США, который сестру от жены отличить не может, больше толку было бы!
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    Barmaleushka
    1718027533
    Я буду жаловаться королю! Я буду жаловаться на короля! (с)
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    ...короче
    1718030433
    ...и Матвей-дуралей, и Настя, как здрасьте, и юрист-аферист!...
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    Клубничный
    1718039180
    Ну и вонь! Надо же было себе такую супругу выбрать!!!
    Ответить
    Клубничный
    1718039321
    Она хочет хорошо жить, поэтому пойдет на все, но я не буду желать ей удачи Все-таки футболисты за свои деньги расплачиваются своим здоровьем, а она?
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    АлексМак
    1718054031
    Вот ведь тварь
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