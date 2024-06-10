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    • Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25

    Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25

    Состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ следующего розыгрыша Фонбет Кубка России.

    Группа А: «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Махачкала);

    Группа В: «Локомотив» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Оренбург», «Химки»;

    Группа С: «Краснодар», ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Пари НН» (Нижний Новгород);

    Группа D: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Факел» (Воронеж), «Акрон» (Тольятти).

    • Команды проведут 2 круга, сыграв по 6 матчей.
    • Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф Пути РПЛ.
    • Третья команда группы вылетит в Путь регионов.
    • Последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

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    Регламент жеребьевки группового этапа Фонбет Кубка России 1
    Источник: «Бомбардир»

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    10.06.2024 22:10
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    Комментарии (18)
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    Болотоход
    1718046918
    Бзянит и тут самую лёгкую группу Газпром дал!!! Позор российского футбола.
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    anatolich72
    1718047253
    Зеньку готовят к юбилею, "Всё включено".
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    Semenycch
    1718047791
    Зениту досталась не самая сильная группа. Хорошо, будем наигрывать молодёжь!
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    Barmaleushka
    1718047847
    Эх , не в ту группу Акрон попал ! В "А" должен был драть тушинских . Наверно лукойл забашлял ""куды надо" , чтобы развели их . Позор ведь !
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    fakeid
    1718048812
    в прошлом кубке с хряками в одной группе были. не судьба на этот раз, а так бы надрали)
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    Клубничный
    1718049345
    А почему нас не в группу В или С, где на два матча меньше? Что это за равный турнир, где команды играют разное количество матчей?
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