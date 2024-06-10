Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25

Состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ следующего розыгрыша Фонбет Кубка России.
Группа А: «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Махачкала);
Группа В: «Локомотив» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Оренбург», «Химки»;
Группа С: «Краснодар», ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Пари НН» (Нижний Новгород);
Группа D: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Факел» (Воронеж), «Акрон» (Тольятти).
- Команды проведут 2 круга, сыграв по 6 матчей.
- Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф Пути РПЛ.
- Третья команда группы вылетит в Путь регионов.
- Последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.