Мостовой не исключил завершение тренерской карьеры

Александр Мостовой заявил, что его карьера тренера может досрочно закончиться.
«Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб.
Естественно, мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе.
Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас – нигде. Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», – сказал Мостовой.
- Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
- Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
- Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».