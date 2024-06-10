Мостовой не исключил завершение тренерской карьеры

Александр Мостовой заявил, что его карьера тренера может досрочно закончиться.

«Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб.

Естественно, мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе.

Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас – нигде. Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», – сказал Мостовой.