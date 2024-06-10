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    Мостовой не исключил завершение тренерской карьеры

    Александр Мостовой заявил, что его карьера тренера может досрочно закончиться.

    «Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб.

    Естественно, мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе.

    Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас – нигде. Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», – сказал Мостовой.

    • Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
    • Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
    • Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2024 17:40
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    Комментарии (20)
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    Александр.Т.
    1718036420
    15 лет дурака валял а сейчас плачет что не в какой клуб не берут, езжай в Сельту ты же там царём стал просись чтобы взяли хотябы бутылки подовать игрокам
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    Цугундeр
    1718036623
    Когда кончил , не начавши.. ВШТ плохому не научит. Тренер высшей эякуляции.
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    gor77
    1718036629
    "С годами из двух зол выбираешь всё меньшее и меньшее." С. Альтов Хотя... лучше это: — Изя, вы устроились? — Нет, пока работаю.
    Ответить
    subbotaspartak
    1718037920
    Бери пацанов в ЖЭКе и до РПЛ...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1718040963
    Саша, не бросай лопату! Жизнь наладится.
    Ответить
    порт
    1718041899
    Головокружительный получился этап работы.
    Ответить
    Artemka444
    1718042750
    Крутяк
    Ответить
    Клубничный
    1718043603
    Поздновато он учиться начал - нечего теперь жаловаться!!! Да и кому нужен вонючий спартаковец?
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    k611
    1718043756
    Как можно завершить то, что не начиналось...
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    sochi-2013
    1718045251
    "Тех, кто играл на высочайшем уровне,"- это он о ком? Пиши автобиографию для серии ЖЗЛ, или письма(о). Одно на всех 14. Все же Садырина превзошли.
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