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    • «Реал» отреагировал на слова Анчелотти об отказе участвовать в клубном чемпионате мира

    «Реал» отреагировал на слова Анчелотти об отказе участвовать в клубном чемпионате мира

    «Реал» опубликовал официальное заявление по поводу участия в КЧМ-2025.

    Ранее тренер мадридской команды Карло Анчелотти сказал, что клуб откажется ехать на турнир.

    «Реал Мадрид» сообщает, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который будет организован ФИФА в сезоне-2024/2025, ни разу не ставилось под сомнение.

    Поэтому наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом официальном соревновании, которое мы встречаем с гордостью и с максимальным энтузиазмом, чтобы вновь заставить миллионы наших болельщиков по всему миру мечтать о новом титуле», – говорится в заявлении.

    • Клубный ЧМ в 2025 году запланирован на 15 июня – 13 июля.
    • В нем примут участие 32 команды.

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    Источник: сайт «Реала»

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    10.06.2024 16:29
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1718028365
    без реала этот турнир был бы похож на кубок тарасофки. главное, чтобы они его нормально разыграли, в одном месте, а не как в прошлые разы, когда часть команд играет в австралии, часть в сша, часть у арабов, часть ещё где-то. и между собой не пересекаются. и финала, как такового, нет, высчитывают победителя на калькуляторе, кто в какой части света больше очков набрал. во бред.
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