«Реал» отреагировал на слова Анчелотти об отказе участвовать в клубном чемпионате мира

«Реал» опубликовал официальное заявление по поводу участия в КЧМ-2025.

Ранее тренер мадридской команды Карло Анчелотти сказал, что клуб откажется ехать на турнир.

«Реал Мадрид» сообщает, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который будет организован ФИФА в сезоне-2024/2025, ни разу не ставилось под сомнение.

Поэтому наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом официальном соревновании, которое мы встречаем с гордостью и с максимальным энтузиазмом, чтобы вновь заставить миллионы наших болельщиков по всему миру мечтать о новом титуле», – говорится в заявлении.