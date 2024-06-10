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    • Чеферин признал, что юношеские сборные России не вернули в турниры УЕФА из-за давления правительств

    Чеферин признал, что юношеские сборные России не вернули в турниры УЕФА из-за давления правительств

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о политическом вмешательстве в дела европейских футбольных федераций.

    Это помешало возвращению юношеских сборных России в международные соревнования.

    «Это могло бы разрушить барьеры. Мы должны пригласить этих детей в Германию, чтобы они обняли 15-16-летних немцев, словенцев или любых других детей.

    Но сделать это пока невозможно, так как некоторые федерации находятся под большим влиянием и давлением своих правительств», – признал Чеферин в интервью DPA.

    • Отстранение действует с февраля 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.06.2024 16:59
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    Комментарии (11)
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    Semenycch
    1718029794
    Это такая новая эпидемия болезни, под названием идиотизм? Чеферин, недоделанный, по правилам ФИФА все федерации футбола являются полностью независимыми спортивными организациями и в случае оказания на эти федерации давления со стороны правительств, такие федерации подлежат исключению из членов ФИФА! Ты вообще понимаешь, что ты говоришь?
    Ответить
    Riot Zero
    1718029820
    Чеферин, а чё там в уставе прописано про политическое вмешательство правительства страны в дела футбольной ассоциации?
    Ответить
    Пригожин Женя
    1718031144
    Чеферин: я шлюха, люблю зеленые бумажки..
    Ответить
    Cleaner
    1718039506
    Чеферин, ты НИКТО и звать тебя НИКАК. Марионетка ты пиндосовская, пустышка. Медальки на шею вешать, это твоя работа. Остальное решает не ФИФА, а США...(((((((((((
    Ответить
    Ивантеевец
    1718043436
    Ну ведь спорт же, особенно, футбол, вне политики))) Браво, аплодирую стоя!
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    nemolod
    1718043436
    А то мы не знали!
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    k611
    1718043961
    Кто бы сомневался...
    Ответить
    BRO_football
    1718045759
    И почему у тебя, Чеферин, не хватает яиц, чтобы послать эти правительства к чёрту и принимать решения самостоятельно?
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    Vratarь
    1718047774
    Иногда проговаривается...
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    NewLife
    1718051319
    Чифирь, а раньше такой свой в доску был)
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