Чеферин признал, что юношеские сборные России не вернули в турниры УЕФА из-за давления правительств

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о политическом вмешательстве в дела европейских футбольных федераций.

Это помешало возвращению юношеских сборных России в международные соревнования.

«Это могло бы разрушить барьеры. Мы должны пригласить этих детей в Германию, чтобы они обняли 15-16-летних немцев, словенцев или любых других детей.

Но сделать это пока невозможно, так как некоторые федерации находятся под большим влиянием и давлением своих правительств», – признал Чеферин в интервью DPA.