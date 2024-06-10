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    • Анчелотти объяснил свои слова об отказе «Реала» участвовать в КЧМ-2025

    Анчелотти объяснил свои слова об отказе «Реала» участвовать в КЧМ-2025

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое заявление об отказе от участия в клубном чемпионате мира.

    «Мои слова о клубном чемпионате мира в интервью Il Giornale были истолкованы не так, как я предполагал.

    Ничто так не противоречит моим интересам, как отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за титулы с «Реалом», – написал Анчелотти в соцсетях.

    • Клубный ЧМ в 2025 году запланирован на 15 июня – 13 июля.
    • В нем примут участие 32 команды.
    • «Реал» выпустил официальное заявление по поводу слов Анчелотти.

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    Источник: твиттер Карло Анчелотти

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    10.06.2024 17:17
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