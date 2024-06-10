Анчелотти объяснил свои слова об отказе «Реала» участвовать в КЧМ-2025

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое заявление об отказе от участия в клубном чемпионате мира.

«Мои слова о клубном чемпионате мира в интервью Il Giornale были истолкованы не так, как я предполагал.

Ничто так не противоречит моим интересам, как отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за титулы с «Реалом», – написал Анчелотти в соцсетях.