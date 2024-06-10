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    • Талалаева уволили из «Химок», несмотря на выход в РПЛ (Иван Карпов)

    Талалаева уволили из «Химок», несмотря на выход в РПЛ (Иван Карпов)

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев покинул занимаемый пост, утверждает инсайдер Иван Карпов.

    По его информации, к отставке привели два фактора:

    • разногласия по поводу кандидатуры генерального директора;
    • руководству клуба не понравились слова тренера о возможном подписании Артема Дзюбы: «Если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать, это бегать в стороне. Иной выход: придется менять тренерский штаб».

    51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».

    Под его руководством подмосковная команда вернулась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    10.06.2024 20:57
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    Комментарии (8)
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    fakeid
    1718042814
    зашибись неустойка будет. и что скажет мостовой?
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    k611
    1718043315
    Химки опять наступают на те-же грабли. Убирают тренера который даёт результат, глупо и недальновидно.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718043498
    Потренировал,уволился-на матч тв.Романтика!
    Ответить
    FRZZ
    1718044683
    Приземлили Талалаева, а то много 3,14здеть начал.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1718045387
    Инвестору Химок хочется чтобы тренер был ручной, во всем с ним соглашался и слушался, чтобы сына его на поле почаще выпускал, такие тренеры в прошлом сезоне были - это Коля Писарев и Спартак Гогниев, но ни к чему хорошему это не привело.
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    BRO_football
    1718045604
    Сережа Игнашевич ждёт предложения от клуба РПЛ.
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    Vratarь
    1718047673
    Как вы яхту назовёте ... В "Химках" постоянно химичат с тренерами, это стиль!
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