Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев покинул занимаемый пост, утверждает инсайдер Иван Карпов.

По его информации, к отставке привели два фактора:

разногласия по поводу кандидатуры генерального директора;

руководству клуба не понравились слова тренера о возможном подписании Артема Дзюбы: «Если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать, это бегать в стороне. Иной выход: придется менять тренерский штаб».

51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».

Под его руководством подмосковная команда вернулась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.