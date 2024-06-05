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    Зарема высмеяла участие «Лукойла» в ПМЭФ

    Зарема Салихова пошутила по поводу происходящего на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «В 2022 году Леонид Арнольдович [Федун] на ПМЭФ представлял Кубок России, а сейчас на стенде «Лукойла» только кофе с портретом кота Леопольда. Видимо, просят болельщиков понять и простить за сезон.

    Образ футболиста, созданный нейросетью, тоже не впечатляет. Надо было выпустить календарики-переливашки с футболистом: под одним ракурсом форма «Спартака», под другим – «Зенита». Лучшая пасхалка на сезон», – сказала Зарема.

    • «Спартак» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
    • Со следующего сезона команду возглавит Деян Станкович.
    • Федун перестал владеть клубом в августе 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    05.06.2024 20:44
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1717610230
    Заголовок, как всегда, дурной(
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    ...уефан
    1717611835
    ... Надо было Бомберу Заремку подставить. И дать такой заголовок - "Зарема Салихова высмеяла ПМЭФ". Пускай потом выкручивается, как хочет)...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717613266
    Вагит Алекперов ей скоро бошку открутит и фердуну до кучи, чтобы его баба за базаром следила. Лукойл это не свинарня, а вторая по капитализации фирма в стране.Правда хряки у них как тот чемодан без ручки. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1717615860
    На международных экономических форумах усилино работают проститутки. Не удивлён её появлению на нем. :)))
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    VPERDIV SPARTAK
    1717616683
    Переживает за хрюшек свономамака)
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    zagrizlik
    1717629927
    У неё очко рвет от всего с чем это существо больше не связано? Постоянно срёт в постах о Спартаке, Лукойле и т.д. Завидно видимо.
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