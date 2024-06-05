Зарема высмеяла участие «Лукойла» в ПМЭФ

Зарема Салихова пошутила по поводу происходящего на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В 2022 году Леонид Арнольдович [Федун] на ПМЭФ представлял Кубок России, а сейчас на стенде «Лукойла» только кофе с портретом кота Леопольда. Видимо, просят болельщиков понять и простить за сезон.

Образ футболиста, созданный нейросетью, тоже не впечатляет. Надо было выпустить календарики-переливашки с футболистом: под одним ракурсом форма «Спартака», под другим – «Зенита». Лучшая пасхалка на сезон», – сказала Зарема.