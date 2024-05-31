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  • Каррера прокомментировал историю с отправкой Глушакова и Ещенко в дубль

Каррера прокомментировал историю с отправкой Глушакова и Ещенко в дубль

31 мая 2024, 15:10
5

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о конфликте, возникшем в команде в сентябре 2018 года. Тогда он отстранил от тренировок с основным составом полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

– У вас была неприятная история с Андреем Ещенко, с Денисом Глушаковым, когда вы в дубль перевели двух игроков за лайки в соцсети. Вот сейчас, по прошествии времени, вы бы по-другому поступили?

– Это произошло вне поля, но они поддержали лайком и комментарием человека, который говорил, что я баран. Я не мог пройти мимо подобного поведения. Я не отправил их в дубль, потому что они напились в каком-то баре вечером. Они лайкнули и написали негативные комментарии касательно меня. Как бы вы поступили?

В тот момент я почувствовал, что на меня, скажем так, наехали два игрока. То, что было важно для меня – это команда.

– То есть вы защищали свой авторитет в команде?

– Безусловно. Я выбрал команду, а не двух игроков. Потому что я не могу находиться в команде с двумя игроками, которые…

Конечно же, тот человек, который спел эту песню, может говорить все что угодно. Я принимаю любую критику, но мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я некомпетентен, что я баран, что я не умею тренировать. То, что я сделал – это минимум.

  • Ранее Глушаков опубликовал совместное фото с Каррерой, они увидились на «Коммент.Шоу».
  • Футболист заявил, что обиды между ним и итальянцем уже позади.

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (5)
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ArReal
1717159841
Красава все по делу))
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FCSpartakM
1717161613
Слова настоящего мужика. Жаль, что руководство тогда не чистило нежелательных субъектов в команде.
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VVM1964
1717162148
Лишний раз убеждаюсь в человеческой порядочности и культуре поведения иностранца Карреры ( специально делаю упор на "иностранца" - сейчас ведь принято делить на "нас" и "их" ... ), в пример некоторым "дурно пахнущих" говорунам !!!
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dimazavr
1717164103
Каррера что-то путает. Назаров назвал его Гусем, а не бараном после четырёх подряд домашних поражений и ничего не пел!
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val69
1717167931
Правильный мужик! Вызывает только уважение!
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