Мостовой считает, что «Краснодар» стал бы чемпионом с Ивичем

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что после увольнения с поста главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича у легионеров команды потухли глаза.

«Я до сих пор не понимаю, как можно было уволить Ивича. С ним «Краснодар» выглядел намного увереннее, чем сейчас. Думаю, что они бы боролись за первое место и стали бы чемпионами с Ивичем. Было видно, что команда это решение не очень поняла. Глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти сейчас», – сказал Мостовой.