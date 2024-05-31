Чистяков и Сутормин возвращаются в «Зенит»

«Сочи» объявил, что защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Алексей Сутормин покидают клуб по истечении срока действия арендных соглашений. Оба игрока пополнили состав команды в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита».

Чистяков провел за «Сочи» 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Сутормин принял участие весной в 10 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

«Сочи» вылетел из РПЛ по итогам сезона.