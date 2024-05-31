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Семак поделился ожиданиями от матча с «Балтикой»

31 мая 2024, 13:04

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак расссказал о состоянии команды перед матчем суперфинала Кубка России с «Балтикой».

– Сергей Богданович, пока шла борьба за золотые медали, вы неоднократно говорили, что чемпионат – более важный турнир, чем Кубок России. Сейчас, когда задача решена, будет ли в финале Кубка опять какая-то ротация? Выйдут ли футболисты, у которых не так много игрового времени или сыграет оптимальный состав? Каково состояние Дугласа Сантоса, он сможет сыграть?

– Сейчас остался один турнир, вы правы. Если у нас есть выбор между чемпионатом и Кубком, конечно, мы всегда будем делать выбор в пользу чемпионата. Безусловно, это главная цель, которая озвучена руководством. Но есть спортивный характер, есть желание побеждать всегда и везде, независимо от того, кто выходит.

Касаемо следующего матча, который будет для нас финальным, будут принимать участие те, кто готов, и кто сильнейший на сегодняшний день. По Дугласу: пока он, к сожалению, не тренируется. Шансы есть принять участие в матче, но пока его игра под вопросом. Плюс Марио. У некоторых есть определенные проблемы, но будем надеяться, они позволят остальным принять участие в матче.

– Вы в финале будете играть против команды, у которой концовка сезона не задалась. Скажите, психологически проще играть против команды, у которой такая печальная концовка сезона? По сути, им уже терять нечего. Или же против команды, у которой, наоборот, сезон сложился более удачно?

– Сложно ответить на этот вопрос. Это отдельный турнир, отдельная игра, шанс для нас и для «Балтики» войти в историю. Мотивация запредельная. Что касается игры «Балтики», то весеннюю часть команда провела очень хорошо – по качеству игры и количеству созданных моментов.

К сожалению, они не добрали свои очки даже в матчах, когда должны были это делать. Эти потери стали ключевыми в чемпионате. Кубок – это Кубок. Думаю, все забыли уже чемпионат и готовятся исключительно к финалу Кубка. Это касается и нас. И сто процентов, что это касается игроков «Балтики».

  • Матч состоится 2 июня в Москве и начнется в 18:00 мск.
  • «Зенит» в прошлый уик-энд стал чемпионом России, «Балтика» вылетела из РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Балтика Семак Сергей
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