Мбаппе ответил, жалеет ли он, что не покинул «ПСЖ» в 2022 году

Килиан Мбаппе рассказал, пожалел ли он о решении продлить контракт с «ПСЖ» два года назад.

«Дело было в большем, чем просто остаться в «ПСЖ». Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и во многих нюансах, связанных с этими вещами.

Это было важное решение, тяжелое, но я ни о чем не жалею. Конечно, по ходу карьеры приходится принимать тяжелые решения, что я и сделал, но я стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Я просто хочу помнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого», – заявил 25-летний француз.