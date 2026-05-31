Милонов отреагировал на то, что жена Сафонова пронесла российский флаг на финал ЛЧ

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на то, что Марина Кондратюк пронесла российский флаг на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом». Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова спустилась с трибун и присоединилась к празднованию с флагом России на плечах.

«Поступок жены Сафонова, которая сделала флаг России на трибуне, демонстрирует патриотизм и внутренние ценности человека.

Такие вещи не прибавляют плюсов в западных глазах, но она все равно это сделала. Марина – большая молодец, достойно себя проявила», – сказал Милонов.