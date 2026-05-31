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  • Милонов отреагировал на то, что жена Сафонова пронесла российский флаг на финал ЛЧ

Милонов отреагировал на то, что жена Сафонова пронесла российский флаг на финал ЛЧ

31 мая, 19:53
12

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на то, что Марина Кондратюк пронесла российский флаг на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом». Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова спустилась с трибун и присоединилась к празднованию с флагом России на плечах.

«Поступок жены Сафонова, которая сделала флаг России на трибуне, демонстрирует патриотизм и внутренние ценности человека.

Такие вещи не прибавляют плюсов в западных глазах, но она все равно это сделала. Марина – большая молодец, достойно себя проявила», – сказал Милонов.

Источник: «Советский спорт»
Комментарии (12)
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Император 1
1780246735
Нормальный поступок, всяким забОрным же можно со своим флагом находиться на поле, что тогда Сафонову нельзя
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VVM1964
1780248087
Так она пронесла флаг России или всё же "переделала" из французского ?...
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Констриктор
1780249965
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1780254460
Сейчас начнут другие депутаты реагировать и вот она политическая карьера мадам кондратюк-прсол России во Франции,это минимум))
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Hector вернулся
1780257403
Та пусть в оч ко её ещё поцелует. Как будто она подвиг совершила. Зачем это пиарит? Депутат пусть лучше расскажет когда Россию разбанят. А то они катаются по конгресса и нам лапшу вешают.
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Непутриот
1780285354
а что другое может сказать этот витя!?
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