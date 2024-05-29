РПЛ. «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) в первом стыке

«Пари НН» потерпел домашнее поражение в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ.
Нижегородцы на своем поле уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Причем гости забили все три гола – и в чужие ворота, и в свои.
Ответная встреча в Туле состоится в субботу, 1 июня.
Россия. РПЛ. Стыки. 1-й матч
Пари НН (Нижний Новгород) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кайнов, 2; 1:1 – Ботака-Иобома (в свои ворота), 8; 1:2 – Ботака-Иобома, 33.
Источник: «Бомбардир»