РПЛ. «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) в первом стыке

«Пари НН» потерпел домашнее поражение в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ.

Нижегородцы на своем поле уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Причем гости забили все три гола – и в чужие ворота, и в свои.

Ответная встреча в Туле состоится в субботу, 1 июня.

Россия. РПЛ. Стыки. 1-й матч

Пари НН (Нижний Новгород) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кайнов, 2; 1:1 – Ботака-Иобома (в свои ворота), 8; 1:2 – Ботака-Иобома, 33.

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